شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمقاصة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين غداً الجمعة على ستاد الكلية الحربية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويتبقى للمقاولون العرب 4 مواجهات مثيرة في الدوري العام، ومن المقرر أن تحسم بشكل نهائي مصير ذئاب الجبل من الاستمرار فى المسابقة المحلية، مع وجود منافسة قوية مع الجونة وإيسترن كومباني، على الهروب من دوامة الهبوط.

وتصعبت مهمة المقاولون العرب، بعد التعادل الأخير الذى حققه فريق الذئاب أمام الجونة فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل السلبى، وبات المقاولون العرب فى حاجة للفوز بجميع مبارياته المتبقية للبطولة مع انتظار نتائج منافسيه لتحديد موقفه من الاستمرار فى بطولة العام لموسم آخر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.