الأهلي خسر بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي محمد شبانة،في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC أن فريق كرة القدم بالنادي الاهلي، خسر بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي بعد تعادله أمام إيسترن كومباني سلبيًا في الدوري.

وقال شبانة ،الأهلي مفلس اليوم أمام إيسترن كومباني وخسر الدوري رسميًا، سواريش ليس على مستوى النادي الأهلي.

وأضاف:" صحيح الإدارة اعترفت بخسارة الدوري من خلال قرار الدفع بالناشئين ولكن الجماهير كان لديها أمل كبير جدًا".

وأوضح :" الأهلي مش مفهوم، ولو اللاعبين لبسوا قميص أي ناد آخر وعلى سبيل المثال سيراميكا كليوباترا، لو ارتدى هؤلاء اللاعبون قميص أي ناد آخر لن يظهر أنهم لاعبون للأهلي".

وأتم شبانة: سواريش فاضي ولذلك بدأ الأهلي في البحث عن مدير فني جديد.