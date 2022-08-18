شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الصدارة .. رقم مميز لفاركو يربك حسابات فيريرا قبل مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، على أن يختتم الفريق تدريباته عصر الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ويسافر الزمالك إلى الإسكندرية عقب مران الخميس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها في السادسة والنصف مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورغم صدارة نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري ، إلا أن فريق فاركو يتميز عن الزمالك في الدفاع حيث حيث إن شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفاً فقط، بينما دخل 26 هدفا فى شباك الزمالك المتصدر.

وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا قد حذر اللاعبين من صلابة دفاع فاركو، والتي قادته لاحتلال المركز الثامن برصيد 40 نقطة، ونجح في فرض التعادل خلال 13 مباراة في بطولة الدورى .