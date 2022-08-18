محمود جابر: حصلت على وعود بمشاركة بعض اللاعبين مع أنديتهم قبل بطولة أفريقيا للشباب

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه كان يستهدف لقب بطولة كأس العرب، قائلا: "كنا نستهدف لقب بطولة كأس العرب، مباراة المغرب منحتنا دفعة معنوية قوية في الكأس".

وتابع جابر في تصريحات تليفزيزنية: "الجماهير كان حضورها إيجابيا ومحفزا للاعبين في كأس العرب، وهناك جلسة قريبا مع اتحاد الكرة سأطلب فيها بعض الأمور منها التعاقد مع محلل أداء للمنتخب". وعن عمر فايد قال جابر: "أحيانا أقوم بالنداء عليه بـ حجازي بسبب التشابه الكبير بين الثنائي".

وواصل المدير الفني لمنتخب الشباب أنه حصل على وعود بمشاركة بعض اللاعبين مع أنديتهم قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، موضحا: "أتمنى أن يشارك أكثر من 12 لاعبا من المنتخب مع الفريق الأول لأنديتهم قبل انطلاق بطولة أفريقيا".

وأتم: "حصلت على وعود بمشاركة عدد من اللاعبين في المباريات المقبلة، ولدينا عرض للمشاركة في بطولة ودية استعدادا لبطولة أفريقيا".