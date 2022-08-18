شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 18 / 8/ 2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس، 3 مباريات مثيرة فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى المصرى مع الإسماعيلى، والجونة مع غزل المحلة، وأخيرا فيوتشر مع سيراميكا.

موعد مباراة المصرى والإسماعيلى

يستضيف فريق المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، نظيره الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما خرج الإسماعيلى من كأس مصر على يد الزمالك بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً أخر.

فى المقابل، يحتل فريق الاسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل مثلها وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.

موعد مباراة الجونة وغزل المحلة

يستقبل فريق الجونة فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق غزل المحلة على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى مباراة يدخلها الفريقان بهدف واحد وهو الفوز، حيث تعادل الجونة مع المقاولون العرب سلبيا فى الجولة الماضية، فيما سقط غزل المحلة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

يحتل الجونة تحت القيادة الفنية لطلعت يوسف مدرب الفريق، المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها بعد 30 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 16 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 42.

فى المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 12 مباراة والهزيمة في مثلها.

موعد مباراة فيوتشر وسيراميكا

يلتقى فريق فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم الخميس، مع سيراميكا على استاد الأهلى والسلام، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين.

يدخل فيوتشر اللقاء بعد التعادل الإيجابى مع سيراميكا فى الجولة الماضية، فيما تعادل سيراميكا مع إنبى سلبيا فى نفس الجولة.

يحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 45 هدفا واستقبلت شباكهم 31.

فى المقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مواجهات وتعادل فى 14 لقاء وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلوا 33 هدفا.