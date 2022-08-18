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لاعب إيسترن كومباني يكشف تفاصيل خناقة محمد عبد المنعم

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القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أمين "أوفا"، مهاجم فريق إيسترن كومباني، تفاصيل المشادة التي حدثت بينه وبين محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

 

وقال أوفا في تصريحات تليفزيونية: "محمد عبد المنعم تعدى علي عقب المباراة، وتعجبت من تصرفه قبل أن يتدخل جميع من كانوا في الملعب لإنهاء المشادة".

 

وتابع: "ما حدث أمر طبيعي ومشادة ملعب فقط وذلك بسبب صعوبة المباراة وحزن لاعبي الأهلي على عدم تحقيق الفوز".

 

وواصل: "مجلس الإدارة وفر لنا كل الإمكانيات المتاحة للنجاح، ونسعى للفوز بالـ3 لقاءات المقبلة من أجل البقاء بالدوري".

 

وأكمل: "سأعود لسيراميكا بنهاية الموسم ولم أناقش أي عروض مقدمة لي إلا بعد نهاية الموسم". وأتم: "استفدت من تجربة إيسترن كومباني، وعندما طلبني النادي وافقت على الإعارة دون تردد".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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