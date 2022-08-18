شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب إيسترن كومباني يكشف تفاصيل خناقة محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أمين "أوفا"، مهاجم فريق إيسترن كومباني، تفاصيل المشادة التي حدثت بينه وبين محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

وقال أوفا في تصريحات تليفزيونية: "محمد عبد المنعم تعدى علي عقب المباراة، وتعجبت من تصرفه قبل أن يتدخل جميع من كانوا في الملعب لإنهاء المشادة".

وتابع: "ما حدث أمر طبيعي ومشادة ملعب فقط وذلك بسبب صعوبة المباراة وحزن لاعبي الأهلي على عدم تحقيق الفوز".

وواصل: "مجلس الإدارة وفر لنا كل الإمكانيات المتاحة للنجاح، ونسعى للفوز بالـ3 لقاءات المقبلة من أجل البقاء بالدوري".

وأكمل: "سأعود لسيراميكا بنهاية الموسم ولم أناقش أي عروض مقدمة لي إلا بعد نهاية الموسم". وأتم: "استفدت من تجربة إيسترن كومباني، وعندما طلبني النادي وافقت على الإعارة دون تردد".