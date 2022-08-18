شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: بطاقة حمراء الأبرز فى الحالات التحكيمية لمباراة إيسترن والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: إيسترن كومبانى * الأهلى

المسابقة: الجولة 31 من الدورى المصرى

النتيجة: التعادل السلبى

حكم الساحة: محمد الصباحى

مساعد أول: أحمد نوفل

مساعد ثان: عمر فتحى

حكم رابع: عمرو عايد

حكام الـ VAR: مصطفى الشهدى، هانى خيرى

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 32 سقوط لاعب الأهلي محمد محمود داخل منطقة جزاء إيسترن، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب ولا توجد مخالفة وسقوط بدون مخالفة من لاعب إيسترن.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 85 يحتسب الحكم مخالفة خارج منطقة جزاء إيسترن ويشهر البطاقة الحمراء للاعب إيسترن محمد صالح نتيجة الشد الواضح والفرصة المحققة لتسجيل هدف، يقوم الـ VAR باستدعاء الحكم لتغيير قراره، الحكم يعود ويصمم على قراره بطرد لاعب إيسترن وقرار الحكم صحيح.

اللياقة البدنية.. يجب أن يطور الحكم من أدائه فى كيفية التمركز الصحيح والبعد عن محيط اللعب واستخدام عنصر السرعة القصوى فى الهجوم المعاكس.

العقوبات.. أنذر الحكم احمد جوده وأحمد حمزاوى وأشهر البطاقة الحمراء للاعب إيسترن محمد صالح كما أنذر رامى ربيعة من الأهلى.

الحكام المساعدون.. أداء جيد للحكام المساعدين وتعاون ممتاز.

الـ VAR.. تدخل غير صحيح باستدعاء الحكم فى لقطة البطاقة الحمراء والحكم يعود ويصر على قراره