شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم: الأهلي استفاد من تجربة الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء إبراهيم، نجم الأهلي الأسبق، أن هدف الفريق الأحمر منذ فترة طويلة هو إعطاء الفرصة للناشئين وليس المنافسة على الدوري.

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "هدف الأهلي منذ فترة كبيرة هو إعطاء فرص للاعبيه الشباب وهذا ما شاهدناه خلال الفترة الماضية، الدوري انتهى بالنسبة للفريق قبل لقاء الأربعاء".

وتابع: "زياد طارق ومحمد نبيل وكوكا وغريب أبرز اللاعبين الشباب الذين ظهروا خلال الفترة الأخيرة". وواصل: "لا نستطيع الحكم على ريكارو سواريز حتى الآن، المدرب لديه فقط بعض الأخطاء يمكن تعديلها خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "موسيماني السبب فيما وصل إليه الأهلي حاليا، ورحيله هو أفضل قرار اتخذتها الإدارة مؤخرا". وأضاف: "موسيماني قاد الأهلي في موسمين، لم يعطِ فرصة لأي ناشئ بالفريق، فضلا عن اختياراته الخاطئة في اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق". وأتم: "الأهلي هو أقل فريق في الدوري استفاد من صفقاته الأجانب التي اختارها موسيماني للفريق".