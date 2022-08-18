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إيسترن كومباني: التعادل مع الأهلي بطعم الفوز.. ونسعى للبقاء فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - عبر هاني أمان، المدير التنفيذي لنادي إيسترن كومباني، عن سعادته بتعادل فريقه مع الأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

 

وقال أمان في تصريحات تليفزيونية: التعادل  أمام الأهلي بطعم الفوز، والفريق أضاع العديد من الفرص، وفخورون بما قدمه اللاعبون وعلاء عبدالعال".

 

وواصل: "كل المباريات المقبلة بالنسبة لنا هي مباريات كؤوس، واللاعبون قدموا وعودا بتقديم كل ما لديهم خلال الفترة المقبلة من أجل البقاء في الدوري".

 

وتابع: "الفريق يتحسن من مباراة لأخرى، ويتبقى لنا 3 مباريات، وبالأدء الحالي للفريق أتوقع سماع أخبار جيدة بشأن وضع الفريق بالدوري مستقبلا".

 

وأضاف: "هناك عروض للاعبي الفريق وستناقشها إدارة النادي مع علاء عبدالعال بعد نهاية المسابقة، وتركيزنا الحالي على البقاء في الدوري". وأتم: "نحن متمسكون بعلاء عبد العال منذ بداية قيادته للفريق وفترة تذبذب النتائج، حتى الآن".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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