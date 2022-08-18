شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني: التعادل مع الأهلي بطعم الفوز.. ونسعى للبقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هاني أمان، المدير التنفيذي لنادي إيسترن كومباني، عن سعادته بتعادل فريقه مع الأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وقال أمان في تصريحات تليفزيونية: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز، والفريق أضاع العديد من الفرص، وفخورون بما قدمه اللاعبون وعلاء عبدالعال".

وواصل: "كل المباريات المقبلة بالنسبة لنا هي مباريات كؤوس، واللاعبون قدموا وعودا بتقديم كل ما لديهم خلال الفترة المقبلة من أجل البقاء في الدوري".

وتابع: "الفريق يتحسن من مباراة لأخرى، ويتبقى لنا 3 مباريات، وبالأدء الحالي للفريق أتوقع سماع أخبار جيدة بشأن وضع الفريق بالدوري مستقبلا".

وأضاف: "هناك عروض للاعبي الفريق وستناقشها إدارة النادي مع علاء عبدالعال بعد نهاية المسابقة، وتركيزنا الحالي على البقاء في الدوري". وأتم: "نحن متمسكون بعلاء عبد العال منذ بداية قيادته للفريق وفترة تذبذب النتائج، حتى الآن".