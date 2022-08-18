شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يفتح مرانه الأخير لوسائل الإعلام قبل السفر إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الوطني معسكره الاستعداد للمرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم يوم السبت المقبل قبل السفر إلى تونس.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكندي روي رانا فتح مرانه الأخير عصر السبت المقبل أمام وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة، على أن يعقب المران مؤتمر صحفي للمدير الفني وقائد المنتخب عمرو الجندي.

ويقام مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى تونس على صالة نادي المقاولون العرب، وسيتم فتحه أمام وسائل الإعلام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب الوطني إلى تونس صباح يوم الأحد الموافق 21 أغسطس الجاري، فيما تقام مباريات مرحلة التصفيات المقبلة في تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس أمام تونس ثم الكاميرون ثم جنوب السودان.