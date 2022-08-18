شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: هدفنا المشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، على فوز فريقه أمام إنبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأربعاء، بهدف دون رد.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية: "نجحنا في تحقيق تناغم ومرونة تكتيكية بين اللاعبين خلال الـ5 شهور التي توليت خلالها الفريق، وتمكنا من المنافسة على مركز متقدم بجدول الترتيب".

وتابع: "الفوز على إنبي يترجم التطور الحادث داخل الفريق، ولدينا هدف نريد تحقيقه في المستقبل وهو المشاركة في البطولة العربية والمنافسة عليها".

وأكمل: "حافظنا على قوام الفريق، ونسعى للمنافسة على المربع الذهبي خلال الموسم المقبل، مع استمرار التدعيمات التي يحتاجها الفريق".

وأضاف: "ما نحققه حاليا هو ما تستحقه إدارة الفريق، فهي تستحق التواجد في مراكز متقدمة بجدول الدوري، وأشكر اللاعبين على كل ما قدموه خلال الفترة الماضية".

وأتم: "لا توجد نية للاستغناء عن أي لاعب بالفريق، ولا أريد التعليق على أنباء تعاقد طلائع الجيش مع مصطفى فتحي".