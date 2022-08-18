شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى: مصطفى الزناري ومحمد بسام وعمرو السيسي مستمرون مع الطلائع الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن مصطفى الزناري ومحمد بسام وعمرو السيسي مستمرون مع الطلائع الموسم المقبل ولا يوجد أي نية للتفريط فيهم.

وقال طارق العشري في مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "منذ اليوم الأول وكان الهدف إبعاد الفريق عن مناطق الهبوط وتحسين مركزه في جدول الدوري، وتحقق ذلك في ظل إمكانيات محدودة".

وأضاف العشري: "مصطفى الزناري ومحمد بسام وعمرو السيسي مستمرون مع الطلائع الموسم المقبل، ومفيش فريق يستطيع المنافسة ويقوم بالتفريط في نجومه، وهؤلاء اللاعبون مرتبطون بعقود مع الفريق ولا نية للاستغناء عنهم".

وعن مصطفى فتحي، قال العشري: "لا تعليق على موقف مصطفى فتحى وارتباطه بالانضمام للفريق، وكل ما أعلمه أنه لديه مشكلة في التجنيد ولا يستطيع السفر دون حلها".

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا ومهما على فريق إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت، فى افتتاح منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل محمد جابر هدف التقدم لطلائع الجيش فى الدقيقة 16 بعدما استغل عرضية متقنة من أحمد زولا ليحولها برأسه على يسار البلعوطى الذى اكتفى بالمشاهدة.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 49 فى المركز الرابع مقتحما المربع الذهبى في جدول الدورى، بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.