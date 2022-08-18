شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: إيسترن كومباني أضاع 3 أهداف محققة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن رضاه بالتعادل مع فريق الأهلي في مباراتهما ببطولة الدوري الممتاز.

وقال علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني في تصريحات تليفزيونية: "الحصول على نقطة أمام النادي الأهلي دفعة معنوية قوية للفريق في مشوار مسابقة الدوري الممتاز، ونبحث عن الابتعاد عن منطقة الهبوط في اللقاءات المتبقية".

وتابع: "إيسترن كومباني أضاع 3 أهداف محققة أمام الأهلي، وخسرنا جهود محمد صالح في توقيت مهم من المباراة".

وتعادل فريق الأهلي مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 63 في المركز الثالث بجدول الدوري، فيما ارتفع رصيد ايسترن كومباني إلى النقطة 29 نقطة في المركز السادس عشر.