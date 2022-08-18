شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الأهلى قوى بناشئيه.. ونقطة التعادل بمثابة مكسب لإيسترن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، أن مواجهة الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز، كانت قوية خاصة فى ظل دوافع الفريقين.

وأضاف عبد العال فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" أن لاعبى الأهلى الصغار لديهم دوافع كبيرة لإثبات أنفسهم وهذا ما جعل المباراة قوية، بالإضافة لدوافع فريق إيسترن لعدم الخسارة للهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى.

وتابع المدير الفنى لإيسترن إن نقطة التعادل مع الأهلى بمثابة مكسب، خاصة أنها ستساهم فى ابتعاد الفريق عن منطقة الهبوط وتقربه من البقاء فى الدورى الممتاز، لافتًا إلى أن هذا التعادل جاء فى مصلحة الزمالك الذى أصبح على بعد خطوة من التتويج بلقب الدورى رسميًا.

وتعادل فريق الأهلي مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء، الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 63 في المركز الثالث بجدول الدوري، فيما ارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى النقطة 29 نقطة في المركز السادس عشر.