شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين حكما للمصرى والإسماعيلى.. والغندور لسيراميكا وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباريات الخميس في الجولة الحادية والثلاثين بالدوري الممتاز، وجاء تعيينات الحكام كالتالي:

مباراة المصري والإسماعيلي في ديربي القناة المرتقب، يديرها الحكم إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ومحمد عباس حكم الفيديو.

مباراة فيوتشر وسيراميكا التي يسعى من خلالها فيوتشر للعودة إلى المربع الذهبي، يديرها الحكم أحمد الغندور حكما للساحة، وسيد شعبان حكما للفيديو.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إعلان مواعيد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الساعات القليلة القادمة، حيث ستراعى العدالة بين جميع الأندية المنافسة على حصد اللقب وأيضا المنافسة على الهبوط.

ومن المقرر أن ترسل رابطة الأندية المواعيد النهائية لمباريات الجولات الأخيرة إلى الأندية قبل انطلاق مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن جانب آخر، وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة سيناريوهين لشكل مسابقة الدوري العام الجديد، على أن يتم التشاور مع الأندية بشأنهما لاتخاذ القرار المناسب

ويرغب مسئولو رابطة الأندية المحترفة فى الخروج من دوامة تلاحم المواسم وضغط المباريات، خاصة أن ذلك تسبب فى إصابات عديدة للاعبين بجانب تأثير ذلك على مستوى لاعبى منتخب مصر، كما حددت رابطة الأندية منتصف شهر أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق الدوري الجديد، على أن ينتهي فى يونيو 2023.