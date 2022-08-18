طارق العشري: سنحافظ على لاعبينا.. ولا تعليق على صفقة مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش سعادته بالفوز أمام نظيره إنبي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري.

وقال العشري، في تصريحات لبرنامج الريمونتادا، مساء يوم أمس الأربعاء:"تبقى لنا 3 مباريات ومن المهم أن نُنهي الموسم بصورة جيدة والفوز أمام إنبي في ملعبه شيء كبير وثلاثة نقاط تترجم الاستقرار الذي نعيش فيه".

وأضاف المدير الفني لفريق طلائع الجيش:"أداء اللاعبين يتحسن ومعظم اللاعبين أدائهم يتطور وهذا ماجعل اللاعبين مطمع للأندية الأخرى سنُحافظ على لاعبينا لتحقيق هدفنا ولدي طموح بالموسم المقبل التواجد في المبع الذهبي".

وأتم العشري تصريحاته بقوله:"نرغب التدعيم في الموسم المقبل بصورة جيدة لتحقيق هدف أعلى"، فيما أجاب على صفقة ضم اللاعب مصطفى فتحي؟ قائلًا:"لاتعليق (No Comment)".