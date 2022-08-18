مدرب ايسترن كومباني: قربنا الزمالك من التتويج بالدوري.. والحصول على نقطة من الأهلي مكسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد علاء عبد العال المدير الفني لنادي ايسترن كومباني، أن الحصول على نقطة من النادي الأهلي، مكسب بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أن تعادل فريقه مع الفريق الأحمر، قرب نادي الزمالك من التتويج بالدوري.

وقال عبد العال في تصريحات عقب المباراة عبر قناة اون تايم سبورتس1: "حالة الأهلي هو أنه حقق الفوز على الاتحاد في الدوري والمقاصة في كأس مصر، وسواريش بدأ يضع يده على اللاعبين الذين يمتلكهم، واللاعبين الصغار لديهم دوافع كبيرة".

وأضاف: "موقفنا صعب ولاعبي فريقي لديهم ضغوط كبيرة، والحصول على نقطة من الأهلي مكسب".

وتابع: "الأهلي نادي قوي وليس ضعيف، ولديه اسم كبير يجعله يلعب بأي لاعب، وأهدرنا العديد من الفرص في كلا الشوطين".

وأكمل: "الحكم قدم مباراة جيدة، ومادام هناك تقنية فيديو، يجب أن يشاهد اللقطة من البداية وليس لقطة الطرد فقط".

واختتم عبد العال: "لا يوجد فريق سيتعاطف مع موقفنا، وقربنا نادي الزمالك من التتويج ببطولة الدوري، وسنبذل أقصى جهد لنا للبقاء في الدوري وحصد النقاط في المباريات المقبلة".