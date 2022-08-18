خبير تحكيمي: الأهلي لا يستحق ضربة جزاء أمام إيسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق عن اللعبة الجدلية والتي شهدتها مباراة الأهلي وإيسترن كومباني والتي أقيمت، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي وإيسترن كومباني بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 بمسابقة دوري WE المصري.

وشهد اللقاء حصول محمد صالح مدافع إيسترن على البطاقة الحمراء بعد مخالفة ضد حسام حسن مهاجم الأهلي والتي احتسبها الحكم محمد الصباحي من خارج منطقة الجزاء.

وقال البلتاجي في تصريحات لقناة "صدى البلد": "مخالفة محمد صالح ضد حسام حسن من خارج منطقة الجزاء والقرار صحيح من جانب الحكم محمد الصباحي وليس بها ضربة جزاء".

وأضاف: "اللعبة جدلية ومن المحتمل أن نختلف عليها ولكن أرى أن الصباحي اتخذ القرار الصحيح".

وأكمل: "اتفق أيضا مع قرار الحكم في إشهار البطاقة الحمراء لمدافع إيسترن لأن الكرة كانت تحت سيطرة مهاجم الأهلي وهو في طريقه للمرمى".