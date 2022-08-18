عماد متعب: كرة حسام حسن أمام ايسترن ركلة جزاء.. وميكيسوني لا يقدم شيء مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عماد متعب لاعب الأهلي السابق، أن لويس ميكيسوني لاعب الفريق الأحمر، لا يقدم أي شيء مع الفريق، مشيراً إلى أن كرة حسام حسن هي ركلة جزاء.

وقال متعب في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "ميكيسوني لا يقدم أي شيء من وجهة نظري، وإذا أردت التغيير أدفع بصلاح محسن، وكان يجب الدفع بأحمد سيد غريب، وفعل ذلك في وقت متأخر".

وأضاف: "الأهلي وصل إلى المرمى بكثرة، وبداية المباراة تكون أسهل من نهاية المباراة، لأن المنافس يشعر بأنه سيحصد نقطة التعادل عند نهاية المرمى، فيبدأ بالدفاع".

وواصل: "أحمد عبد القادر يجب أن يظهر أن يريد المحاولة على الكرة، ولكن هذا لم يحدث وهذا الأمر لم يتغير".

وأكمل: "الأهلي قدم مباراة جيدة، واللاعبين الشباب قدموا مباراة جيدة، وأرى أن كرة حسام حسن هي ركلة جزاء من وجهة نظري".

واختتم متعب: "والوقت الإضافي قليل جداً بالنسبة للتوقفات التي حدثت خلال المباراة".

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل سلبياً مع ايسترن كومباني، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري WE المصري.