حارس طلائع الجيش: الزمالك فاوضني.. وأتمنى الانتقال لنادٍ كبير مثله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف محمد بسام حارس مرمى نادي طلائع الجيش عن مفاوضات الزمالك معه من أجل الانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وقال بسام في تصريحات لإذاعة "أون سبورت أف أم": "كان هناك مفاوضات من جانب الزمالك ولكن بعد التجديد أصبحت كل الأمور في يد طلائع الجيش".

وأضاف:"أنا تحت أمر طلائع الجيش ولكن لو هناك فرصة للانتقال إلى نادي كبير مثل الزمالك أتمنى ذلك طبعا لأن هذا سيُكتب في تاريخي".

وعن الفوز على إنبي، علق حارس الطلائع، قائلًا: "لعبنا مباراة تكتيكية مميزة بنظام غلق الملعب واللعب بشكل سريع ومنظم على الهجمة المرتدة".

وأكمل: "في الشوط الأول كان من المفترض أن نتقدم بأكثر من هدف ولكن غاب التوفيق وتقدمنا وحافظنا على الهدف للنهاية رغم أننا كنا نواجه فريق متميز جدا".

وحقق طلائع الجيش الفوز على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، بالجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.