الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي مع ايسترن كومباني بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سيطر التعادل السلبي على مواجهة ايسترن كومباني والأهلي، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري WE المصري.

وأكمل ايسترن كومباني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد صالح في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وفرض ايسترن كومباني التعادل على الأهلي للمرة التاسعة هذا الموسم في الدوري.

وأصبح رصيد الأهلي 63 نقطة في المركز الثالث من 30 مباراة، بينما بات رصيد ايسترن كومباني 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة من جانب النادي الأهلي، عن طريق محمد محمود الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية ولكنها ارتطمت في مدافعي فريق ايسترن كومباني.

وكاد فراس بن عيفية لاعب ايسترن كومباني أن يخطف الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدما استلم الكرة وانطلق بها داخل منطقة جزاء الأهلي، وسدد تسديدة قوية ولكن علي لطفي حارس الأهلي يتصدى للكرة ويحولها لركلة ركنية.

وحاول حسام حسن تسجيل الهدف الأول للأهلي، بعدما حول الكرة العرضية التي لعبها كريم فؤاد من الجبهة اليمنى، بركلة مزدوجة ولكن الكرة تذهب سهلة إلى حارس ايسترن كومباني.

وكاد ايسترن كومباني أن يفتتح أهداف المباراة، بعدما سدد لاعب الفريق كرة قوية بعد تنفيذ الركلة الحرة، ولكن علي لطفي يتصدى للكرة وترتطم الكرة في القائم الأيمن بعد ذلك قبل أن يشتتها دفاع النادي الأهلي.

وأهدر زياد طارق فرصة هدف محقق للأهلي، بعدما تابع كرة شتتها دفاع ايسترن كومباني، ولكن تسديدة لاعب الأهلي تذهب أعلى المرمى بقليل.

وواصل زياد طارق إهدار الفرص، بعدما سدد كرة قوية بيسراه على الطائر، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى ايسترن كومباني.

وأهدر كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، فرصة هدف محقق في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، حاول لاعب الأهلي أن يسدد الكرة من أعلى الحارس، ولكنها تصطدم به وترتد مرة أخرى ليسدد كرة يسارية ولكن مدافع ايسترن كومباني يتصدى للكرة ويحولها لركلة ركنية.

وواصل الأهلي إهدار الفرص، بعدما استلم حسام حسن الكرة من وسط الملعب وانطلق بالكرة بسرعة كبيرة داخل منطقة الجزاء، وسدد تسديدة قوية ولكن الكرة تمر بجانب القائم الأيسر لحارس مرمى ايسترن كومباني في الدقيقة 55.

وأنقذ علي لطفي حارس مرمى الأهلي، مرماه من تلقي هدف أول لايسترن كومباني في الدقيقة 59، بعدما حول لاعب ايسترن كرة عرضية برأسية قوية تجاه المرمى، ولكن لطفي تصدى للكرة ببراعة.

وتألق حارس ايسترن كومباني، بعدما تصدى لتسديدة قوية من البديل أحمد عبد القادر الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية، ولكن الحارس يتألق.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لمحمد صالح لاعب ايسترن كومباني، الذي عطل هجمة للنادي الأهلي عن طريق حسام حسن، على حدود منطقة الجزاء، وعاد الحكم لتقنية الفيديو التي أكدت قراره بطرد لاعب ايسترن كومباني واحتساب ركلة حرة للأهلي على حدود منطقة الجزاء.

وواصل حارس ايسترن كومباني تألقه، بعدما تصدى لتسديدة قوية من محمد أشرف لاعب الأهلي من الركلة الحرة، ويحولها إلى ركلة ركنية.