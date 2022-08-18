الامارات | أكثر من 600 رياضي و300 شركة في معرض دبي لكمال الأجسام أكتوبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي من 28 إلى 30 أكتوبر المقبل ثلاثة معارض دولية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، هي «معرض دبي لكمال الأجسام» في نسخته السادسة، إلى جانب «معرض دبي للحياة النشطة» و«دبي أكتيف إنداستري»، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة عرض تفوق 20 ألف متر مربع، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في الرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وكمال الأجسام من 30 دولة في العالم، ويشارك في المعرض أكثر من 600 رياضي من مختلف دول العالم من بينهم مجموعة من أبطال العالم في كمال الأجسام واللياقة البدنية الذين سيعقدون جلسات تعارف ولقاء مع زوار المعرض خلال فترة انعقاده.

وقال مدير قسم التسويق لـ«دى إتش بي جي إيفنتس»، الشركة المنظمة للفعالية، كريج هارتلي، في تصريح صحافي: «تشهد الفعالية أكبر دورة لها منذ إطلاقها قبل ست سنوات، حيث تتفوق في حجمها على دورة العام الماضي بنسبة 20%. وأسهمت معارض دبي لكمال الأجسام ودبي للحياة النشطة ودبي أكتف إنداستري في تعزيز القطاع عاماً بعد آخر من خلال استقطاب نخبة العلامات التجارية والخبرات العالمية إلى المنطقة، كما أتاحت الفرصة أمام الشركاء الرئيسيين في عالم الصحة واللياقة البدنية للاجتماع والحوار والتعاون وتطوير الأعمال، وهي تؤكد في كل دورة قدرتها على جذب مزيد من الاهتمام من دول الشرق الأوسط. ونحن سعداء بالتأثير الكبير الذي أحدثته الفعالية من حيث تشجيع سكان المنطقة على الاهتمام بصحتهم ولياقتهم البدنية، وفخورون بأن نقدم هذه المنصة التي تتيح للزوار فرصة التعرّف إلى عالم اللياقة والصحة».