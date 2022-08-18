الامارات | الوصل يتعاقد مع المالي سياكا ضمن فئة «المقيم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، أمس، عن تعاقد النادي مع لاعب الوسط المالي سياكا سيديبي، في صفقة انتقال حر على أن يتم قيده في فئة «المقيم». وظهر اللاعب في تدريبات «الإمبراطور» الأخيرة بدبي، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة، حيث خضع للاختبارات الطبية والحكم على مستواه بصفة نهائية.

ويواصل فريق الوصل، تحت إشراف مدربه الأرجنتيني بيتزي، تدريباته اليومية على استاد زعبيل، ضمن المرحلة الثالثة والختامية ضمن مراحل الإعداد لضربة بداية الموسم الكروي الجديد.

وحرص الوصل عبر منصات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل يومي على وضع صور وفيديوهات لتدريبات الفريق المسائية، التي أظهرت حماساً لدى لاعبي «الإمبراطور» المعزز بصفقات من العيار الثقيل بطموح استعادة الألقاب الغائبة عن خزائن النادي منذ ثنائية الدوري والكأس موسم 2006-2007، من أبرزها انضمام نجم الكرة الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) يونيو الماضي إلى الفريق قادماً من نادي شباب الأهلي.