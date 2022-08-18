الامارات | طاقم التحكيم الإماراتي يجتاز الاختبارات البدنية لمباريات «أبطال آسيا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم التحكيم الإماراتي يجتاز الاختبارات البدنية لمباريات «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن طاقم التحكيم الإماراتي، الذي سيشارك في إدارة مباريات دور الـ16، والدورين ربع النهائي ونصف النهائي في دوري أبطال آسيا للأندية 2022 لمنطقة شرق آسيا المقامة حالياً في مدينة سايتاما اليابانية، قد اجتاز اختبارات اللياقة البدنية، علماً أن طاقم التحكيم يضم: محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي وعمر آل علي كحكام ساحة، والمساعدين محمد أحمد وحسن المهري.
وجاء اختيار طاقم التحكيم الإماراتي للمشاركة في إدارة هذه المباريات في أعقاب تميزه وظهوره بمستوى تحكيمي متطور في الفترة الماضية.
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