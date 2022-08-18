الامارات | 350 مشاركاً في «دولية دبا لبناء الأجسام والفيزيك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مركز دبا لبناء الأجسام، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، يومي السبت والأحد المقبلين، بطولة دبا الدولية لبناء الأجسام والفيزيك بنسختها الرابعة، وبحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية. ويعتبر الحدث من البطولات الدولية القوية التي تنظم في الإمارات، بمشاركة 350 لاعباً من مختلف الجنسيات.

ويصل عدد الفئات المشاركة في منافسات بناء الأجسام والفيزيك إلى 26 فئة، بينما تبلغ الجوائز المالية أكثر من 120 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم لصاحب المركز الأول.