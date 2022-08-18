الامارات | عبدالله الوحشي مستشاراً بالمجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، أركادي دفوركوفيتش، عن اختيار الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي، مستشاراً وعضواً بالمجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للشطرنج، كأول شخصية عربية رياضية وشطرنجية تنضم للمجلس الاستشاري للاتحاد الدولي، والذي تم تأسيسه عقب انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج التي جرت قبل أسبوع في مدينة تشيناي في إقليم تاميل نادو في الهند للدورة 2022 – 2026.