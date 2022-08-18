الامارات | «التعاون» ينتظم بمعسكر تدريبي في العين.. ويتعاقد مع مدرب مساعد من البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشّن نادي التعاون، مساء اليوم، معسكره التدريبي الداخلي الذي سيقيمه في مدينة العين استعداداً لمنافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ويستمر المعسكر أسبوعين، وسيخوض خلاله ثلاث مباريات ودية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، عبدالعزيز منقوش، لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع من خلال إقامة هذا المعسكر ليتمكن الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة المدرب بدر طبيب، من تطوير المستوى البدني والفني للاعبين قبل انطلاق منافسات الدوري، ونحن في مجلس إدارة النادي قدّمنا الخيارين للمدرب بدر طبيب بإقامة المعسكر التدريبي خارج الدولة أينما يراه مناسباً، أو داخل الدولة بما يخدم مصلحة الفريق، لكنه اختار إقامة المعسكر في مدينة العين لما تتمتع به من بنى تحتية مميزة، ونحن نقدّر له اختياراته، وسندعم نجاح المعسكر بأفضل السبل المتاحة، ونتطلع الى الاستفادة من العلاقات المتينة التي تجمعنا بمجلس إدارة نادي العين لتعزيز نجاح المعسكر التدريبي».

وكشف عبدالعزيز منقوش عن أن «إدارة النادي استعانت بالمدرب البحريني علي عبدالمجيد ضمن الكادر التدريبي بناءً على توصية المدرب بدر طبيب كمدرب مساعد، ونعتز بهذه الخطوة ونتطلع لنجاحها، وهو مدرب طموح، ونتطلع لأن يضيف النجاح لمسيرته التدريبية».