الامارات | «الجواهر» يواجه «بن الريح» في كأس الوثبة بإنجلترا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار شيبستو الإنجليزي عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر. ويجتمع للسباق البالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني، نخبة من الخيول، أبرزها الجواد «بن الريح» للشيخة مريم بنت مكتوم آل مكتوم، الذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة حيث سبق له الفوز بكأس الوثبة أكثر من مرة، ويقوده فردريك لارسون بإشراف بيتر همرسلاي.

ويتحفز «الجواهر» لستيف بلاك ويل وبإشراف المالك نفسه، لمواجهة «بن الريح»، خصوصاً بعد حلوله أكثر من مرة في المركز الثاني، ويسعى المرشح الأول للعودة إلى منصات التتويج.