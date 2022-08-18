الامارات | منتخب الغولف إلى معسكر إفران المغربية استعداداً لكأس إيزنهاور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة منتخب الغولف، أول من أمس، مقر معسكر المنتخبات الوطنية للرجال والشباب والناشئين والأشبال والسيدات المقام حالياً في مدينة الرباط بملعب دار السلام للغولف بالمغرب، متجهة إلى مدينة إفران المغربية، في محطة إعداد جديدة ومنفصلة تمتد حتى 20 الجاري، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة لثلاثي منتخب الرجال المكون من اللاعبين أحمد سكيك وعبدالله المشرخ وراشد العمادي، قبل مشاركتهم المرتقبة في بطولة كأس إيزنهاور التي تستضيفها فرنسا 28 الجاري.

وتوجه ثلاثي المنتخب المكون من أحمد سكيك المصنف 61 عالمياً، وعبدالله المشرخ، وراشد العمادي، إلى معسكر أفران، حيث يخضع لاعبو منتخب الرجال لتدريبات مكثفة ومشتركة مع لاعبي المنتخب المغربي ولاعبي جامعة نيوجيرسي الأميركية المتواجدين بمكان المعسكر، وإقامة مباريات ودية وتنافسية بين المنتخبات الثلاثة.