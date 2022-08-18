الامارات | القنصل العام لكوريا الجنوبية يشيد بالتطور الرياضي في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد القنصل العام لكوريا الجنوبية في دبي، مون بيونغ جون، بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في جميع المجالات، ومنها المجال الرياضي، وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة. جاء ذلك خلال زيارة القنصل العام لكوريا الجنوبية إلى مجلس دبي الرياضي، والتي التقى خلالها أمين عام المجلس سعيد حارب، واطلع على دور المجلس في إدارة وتطوير العمل الرياضي بإمارة دبي والأجندة الحافلة للفعاليات الرياضية المختلفة التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً.

وأكد مون بيونغ جون على التأثير الكبير للبطولات والفعاليات التي تنظمها الإمارات، والتي تستقطب مشاركة ومتابعة فئات كبيرة من أبناء المجتمع. كما أبدى رغبة الجانب الكوري في تعزيز التعاون مع المجلس في مجال الرياضة والعمل معاً لاستقطاب وتنظيم فعاليات رياضية متنوعة، خصوصاً في رياضة التايكواندو التي نشأت في كوريا الجنوبية وانطلقت إلى مختلف دول العالم.

واستعرض حارب أبرز الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي، والتي تتجاوز 400 فعالية في العام الواحد، من بينها فعاليات رياضية تنافسية وأخرى مجتمعية في البر والبحر والصحراء والجبل والثلج وفي الصالات والملاعب المختلفة.

وفي ختام الزيارة، اصطحب حارب الضيف في جولة بمقر المجلس، كما قدّم إليه النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما أهدى إليه درع المجلس التذكارية.