الامارات | تاناسي: نصيحة كوزمين ورادوي سرّعت من تعاقدي مع الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المهاجم الدولي الروماني في فريق الجزيرة، فلورين تاناسي (27 عاماً)، عن أن «نصيحة من مواطنه، مدرب فريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، وكذلك النجم السابق في فريقي العين وشباب الأهلي، الروماني رادوي، كانت بين الأسباب المهمة التي سهّلت وسرّعت من تعاقده مع الجزيرة.

وقال تاناسي في تصريحات تولت نشرها المنصات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي لنادي الجزيرة: «حديث دار مع كوزمين، ورادوي، أشادا خلاله بالنادي وتنظيمه، وأخبروني بأنه سيكون لي شرف التوقيع مع الجزيرة واللعب في صفوفه».

وأضاف: «شرف كبير أن أكون جزءاً من هذا النادي الكبير، الذي يعد واحداً من أفضل الأندية تنظيماً في الإمارات، وأنا سعيد بوجودي هنا، ومتحمس لبدء اللعب، وسأحاول التأقلم بأسرع وقت ممكن، وأن أقدم كل ما أملك لتحقيق كل الألقاب الممكنة مع (فخر أبوظبي)، وأتوقع أن أسجل العديد من الأهداف، وآمل أن أحقق ذلك بسرعة كبيرة، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك بهدف الفوز بجميع البطولات التي يمكن تحقيقها في الإمارات».

وأشار تاناسي إلى استعداده لوضع خبراته في خدمة اللاعبين الشبان الذين تزخر بهم قائمة فريق الجزيرة، وقال: «أتمنى أن تكون خبرتي عاملاً مساعداً للاعبين الشبان في الفريق، وأن نتمكن معاً في الموسم المقبل من تحقيق الإنجازات وإسعاد جمهور النادي».

ولفت تاناسي إلى أن زيارة الشباك هي الدافع والشغف الذي يحركه في أرضية الملعب، بغض النظر عن الأسلوب الذي يسجل به تلك الأهداف، وقال: «لا يهمني كيف تدخل الكرة بالمرمى، طالما أنها دخلت واحتسب الهدف، فهو الأمر الذي أتطلع إليه، وأتمنى أن أسجل الكثير من الأهداف هنا».

وقال المهاجم الروماني في ختام حديثه عن أكثر اللحظات سعادةً في مسيرته، ونجومه المفضلين: «أحمل ذكرياتي في عالم كرة القدم، حين وقّعت مع فريقي السابق ستيوا بوخارست، إذ كان ذلك من أحلام طفولتي بالانضمام إلى هذا النادي العريق، الذي سبق أن لعب له أسطورة الكرة الرومانية جورجي حاجي الذي أعتبره بجانب الإنجليزي ستيفن جيرارد، والروماني أدريان موتو، من النجوم المفضلين، الذين أتخذهم قدوة في مسيرتي الكروية».

يذكر أن عقد تاناسي مع الجزيرة يمتد لموسمين، في تجربة احترافية جديدة للاعب القادم من ستيوا بوخارست، بعد أن مثل ناديه السابق منذ 2016 في 228 مباراة، مسجلاً 83 هدفاً، سبقها اللعب مع فيتورول الروماني في 86 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً.

• تاناسي وقّع عقداً مع الجزيرة لموسمين، ولعب سابقاً لفترة طويلة لأبرز أندية رومانيا، ستيوا بوخاريست.