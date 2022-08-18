الامارات | «الزعيم» يتخطى الجيل الصاعد في انطلاق بطولة العين الدولية للطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق العين مشواره في بطولة نادي العين الدولية للكرة الطائرة للرجال بفوز صعب مساء أول من أمس على منافسه الجيل الصاعد الجزائري، في أول أيام البطولة التي تقام على الصالة «البنفسجية» باستاد خليفة بن زايد.

وفاز «الزعيم» بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وكان الجيل الصاعد تقدم بالشوط الأول بواقع 25-21، لكن العين تعادل في الشوط الثاني 25-21، وعزز «الزعيم» تقدمه في الشوط الثالث 24-15، قبل أن يحسم نتيجة المباراة بالفوز في الشوط الرابع بصعوبة بالغة بواقع 27-25.

وفي بقية اللقاءات فاز المنتخب السعودي بثلاثية نظيفة على الزمالك المصري، بواقع 25-17 في الشوط الأول و26-25 في الثاني، و25-20 في الثالث، فيما فاز الأهلي السعودي على العربي الكويتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وتقدم الفريق الكويتي بالشوط الأول 25-20، قبل أن يعود الأهلي ويحسم المباراة بفوزه في الشوط الثاني 25-16، والثاني 25-20 والثالث 25-21.

وأرجع مدرب فريق الزمالك المصري، شريف الشمرلي سبب الخسارة أمام المنتخب السعودي بثلاثة أشواط نظيفة إلى عدم اكتمال صفوف فريقه وجاهزية «الأخضر» الذي بدأ مسيرة إعداد منذ شهر مايو الماضي، معرباً في تصريح صحافي عن أمله في أن يظهر لاعبو فريقه في المواجهات المقبلة بشكل أفضل.

وستحصل الفرق على راحة اليوم، وتستأنف اللقاءات غداً بمواجهة بين الجيل الصاعد الجزائري والأهلي السعودي أمام الزمالك المصري، فيما يختتم اليوم بلقاء العين أمام العربي الكويتي.