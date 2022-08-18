الامارات | اتحاد الطائرة يعتمد تعديل جدول المسابقات بعد اعتذار الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الطائرة جداول مباريات مسابقاته المحلية لفئة الرجال، بعد اعتذار فريق الظفرة عن المشاركة في هذه المسابقات، وأرسل الاتحاد تعميماً لكل الأندية يتضمن التعديلات الجديدة. وتشمل التعديلات إقامة الدوري العام للرجال وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكذلك كأس رئيس الدولة التي ستقام بمشاركة ثمانية أندية فقط بدلاً من تسعة.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد ببطولة كأس نائب رئيس الدولة، يوم التاسع من سبتمبر المقبل، بمشاركة ثمانية فرق هي شباب الأهلي والنصر وبني ياس والعين في المجموعة الأولى، والوصل وحتا والجزيرة وعجمان في المجموعة الثانية. وتنطلق بطولة الدوري في 22 أكتوبر المقبل، بينما تنطلق فعاليات كأس السوبر في 10 مارس 2023، وتختتم فعاليات الموسم ببطولة كأس رئيس الدولة من 29 أبريل إلى 24 مايو 2023.