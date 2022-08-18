شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: سأركز على الجانب الهجومى وحققت نقاطا أكثر مقارنة بآخر 12 مباراة قبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه السلبي مع إيسترن كومباني في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، مؤكدا: "أحيي اللاعبين الشباب والناشئين بعدما قدموا مباراة جيدة وبكفاءة كافية".

وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعتقد النتيجة غير عادلة لفريقنا لأن الفريق اجتهد وقاتل كثيرا في الملعب وقدم كل شيء من أجل الفوز في المباراة، رغم أننا لم نكن مؤثرين أمام المرمى ولكن كنا نستحق الفوز".

وتابع سواريز: "قبل أي شيء لا بد أن نستمر في عملنا، واللاعبون بحاجة إلى ثقة خاصة الصغار، ولا بد أن نحقق كل ما نستطيع تقديمه لمنحهم الثقة، ونحاول رفع كفاءاتهم لإفادة الفريق الأول وعلينا تقدير عملهم".

وأكمل: "ميدو نبيل لعب أول مباراة بشكل أساسي وقدم مباراة جيدة، كما يوجد زياد طارق ومحمد أشرف ومحمد فخري وأحمد سيد غريب أدوا مباراة جيدة، واللاعبون الناشئون الذين صعدوا معنا لم يتمرنوا كثيرا قبل تصعيدهم، وبالتأكيد رتم الفريق الأول مختلف تماما عن رتم الناشئين ولكن سعيد بعملهم".

وأوضح: "أرغب في تحية اللاعبين على الأداء رغم أني لست سعيدا بشكل كامل، ولكن كان هناك أمور إيجابية أراحتني، ونسير في الطريق الصحيح ولا بد أن نكون أكثر تأثيرا أمام المرمى، وسنبدأ في التركيز على التدريبات الهجومية بسبب غياب التأثير، مع الحفاظ على التوازن الدفاعي، وقبل المباراة لعبنا 3 مباريات فزنا فيها جميعا، وفريق الأهلي في آخر 3 شهور لم يفز في 3 مباريات على التوالى".

وأضاف: "في آخر 12 مباراة للأهلي قبل قدومنا، واستبعدت منهم مباريات أفريقيا لأنها تكون أصعب، الفريق سجل 17 هدفا واستقبل 10 أهداف وكانت المحصلة 20 نقطة أو 21 نقطة، ومنذ وصولى سجل الفريق معنا 16 هدفا ودخل في شباكنا 4 أهداف، وحققنا نقاط بزيادة 4 نقاط عما حدث في آخر 12 مباراة قبل وصولنا".

وواصل: "الفريق الذي يلعب حاليا ليس هو نفس الفريق وسعيد من بهؤلاء اللاعبين الحاليين لأنهم لعبوا بشكل جيد واستحقوا الإشادة، ولا أنسى اللاعبين الذين حصلوا على راحة رغم أنه قرار صعب ولكن علينا أن نفكر في مستقبل الأهلي حتى لو وضعت نفسي تحت أي اتهام، ولست قلقا من أي شيء ولكن ما أرغب في التأكيد أنني سعيد بالوجود في الأهلي وليس لدي أية اهتمامات، وهدفنا عودة الأهلي في المستقبل للفوز بشكل مستمر".