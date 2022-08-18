شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء / 8 / 2022 هي ملخص للعديد من الأخبار الرياضية، أهمها رابطة الأندية تعلن موعد مباريات الجولتين 32 و33 فى الدورى.

الأهلي يتعادل سلبيا مع إيسترن كومباني في الدوري

تعادل فريق الأهلي مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

صحيفة سويسرية: إبراهيما نداي اتفق مع لوزيرن على الرحيل إلى الزمالك

أشارت صحيفة لوزيرن زيوتينج السويسرية، إلي أن السنغالي إبراهيما نداي المحترف بصفوف فريق لوزيرن اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

تعرف على المباريات التى سيغيب فيها ديانج عن الأهلي