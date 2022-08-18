شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وإيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأهلي للنقطة 63 بعد التعادل مع إيسترن كومباني لكنه بقى في المركز الثالث بجدول الدوري، فيما ارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى النقطة 29 نقطة في المركز السادس عشر، فيما جمع الزمالك 72 نقطة فى صدارة الجدول، بينما يحتل بيراميدز أقرب ملاحقي الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

وتعادل فريق الأهلي مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

في المقابل رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 49 فى المركز الرابع مقتحما المربع الذهبى في جدول الدورى، بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا، بينما ظل فريق إنبى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 35 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 10 لقاءات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبل 36 هدفا.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا ومهما على فريق إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت، فى افتتاح منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وسجل محمد جابر هدف التقدم لطلائع الجيش فى الدقيقة 16 بعدما استغل عرضية متقنة من أحمد زولا ليحولها برأسه على يسار البلعوطى الذى اكتفى بالمشاهدة.