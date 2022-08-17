شكرا لقرائتكم خبر نونيز يعتذر لجماهير ليفربول عن نطحة الرأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتذر مهاجم ليفربول الأورجواياني، داروين نونيز، عن واقعة طرده خلال مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس (1-1) مساء الاثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض داروين نونيز مهاجم ليفربول الجديد، للطرد بعد توجيه نطحة برأسه للدنماركي يواكيم أندرسن مدافع كريستال بالاس في الدقيقة 57 من عمر المباراة التي جرت على ملعب «أنفيلد».

وقال نونيز عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أمس «أنا مدرك للسلوك القبيح الذي قمت به، أنا هنا لأتعلم من أخطائي ولن يحدث ذلك مرة أخرى».

وأكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن داروين نونيز، سيكون لديه الكثير من الوقت للتعلم من خطأ حصوله على البطاقة الحمراء.

وأشار كلوب إلى أن المهاجم تعرض لاستفزاز ولكنه تقبل عدم وجود أعذار لرد فعله وأن عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات سيتم الالتزام بها.

وأوضح أن غياب نونيز عن مواجهات مانشستر يونايتد، وبورنموث، ونيوكاسل، ستمنح اللاعب البالغ من العمر 23 عاما فرصة للتأمل.

وتعد هذه المباراة الأولى لداروين نونيز على ملعب «أنفيلد»، بقميص ليفربول، بعد انتقاله إلى صفوف «الريدز» هذا الصيف، قادما من بنفيكا البرتغالي، ليتأكد غيابه عن مباراة الجولة الثالثة، أمام مانشستر يونايتد، على ملعب «أولد ترافورد».