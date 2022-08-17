شكرا لقرائتكم خبر 3 من لاعبي الجولف السعوديين يشاركون في منافسات كوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد 3 من ألمع مواهب الجولف في السعودية للمشاركة في منافسات بطولة السلسلة الدولية في كوريا، التي يستضيفها نادي لوتي سكاي هيل كانتري كلوب على جزيرة جيجو الكورية خلال الأسبوع الجاري.

وينضم عثمان الملا، أول محترفي الجولف في المملكة، إلى اثنين من مواهب المملكة هما: فيصل سلهب، وسعود الشريف، للمشاركة في ثاني أبرز البطولات على أجندة الجولة الآسيوية التي تصل قيمة جوائزها إلى 150 مليون دولار أمريكي، بعد أن وصلا إلى جزيرة جيجو بالطائرة من سنغافورة عن طريق العاصمة الكورية سيول.

وقال عثمان الملا، الذي سبق أن مثل السعودية في الجولة الآسيوية في ست مناسبات خلال الموسم الحالي «أحرزت تقدما كبيرا خلال فعاليات الجولة الآسيوية التي شاركت فيها؛ حيث تحسن أدائي في ضرب الكرات بشكل ملحوظ، غير أني لم أتمكن من اغتنام جميع الفرص التي كانت متاحة أمامي.

من جانبه أكد فيصل سلهب، أن أدائه يسير في الاتجاه الصحيح، ولا بد أن أتحلى ببعض الصبر وأركز على جوانب الأداء الهامة. تنتظرنا منافسة صعبة خلال الأسبوع الجاري، وستكون اختبارا جيدا لمستوانا الحقيقي.

فيما قال سعود الشريف «تساعدنا هذه المشاركة على اختبار تجربة شيقة ومختلفة عن المنافسات التي اعتدنا عليها. كما سنخوض منافسات في ملعب جميل يتميز بأرضيته العشبية المميزة ويختلف عن الملاعب التي لعبنا عليها سابقا، وهذا ما يجعلنا أكثر حماسة للتعلم من هذه التجربة».