الهلال يفقد مدافعه جانغ هيون 3 أسابيع

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وقال نادي الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: أوضحت الأشعة حاجة جانغ هيون سو، إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع بعد تعرضه إلى إصابة في الفخذ. ميدانيا، تغلب الأزرق على نظيره الشعلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الثلاثاء، على ملعب نادي الهلال، ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث أحرز هدفي الفريق النيجيري أوديون إيجالو. من جانب آخر أجرى علي البليهي مرانا لياقيا بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات بدنية، ويؤدي الفريق اليوم مرانا اعتياديا؛ وذلك في مقر النادي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يغيب مدافع الهلال الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لمدة ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء معسكر الفريق الخارجي بمدينة برمنجهام البريطانية.وقال نادي الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: أوضحت الأشعة حاجة جانغ هيون سو، إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع بعد تعرضه إلى إصابة في الفخذ. ميدانيا، تغلب الأزرق على نظيره الشعلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الثلاثاء، على ملعب نادي الهلال، ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث أحرز هدفي الفريق النيجيري أوديون إيجالو. من جانب آخر أجرى علي البليهي مرانا لياقيا بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات بدنية، ويؤدي الفريق اليوم مرانا اعتياديا؛ وذلك في مقر النادي.

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