الاتحاد يبحث عن بديل هنريكي وحمدالله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نونو سانتو بالتعاقد مع لاعب محور متقدم ومميز بديل عن البرازيلي برونو هنريكي، بعد أن خرج من حساباته، إضافة إلى ضرورة التعاقد مع حارس يكون بديلا عن البرازيلي مارسيلو غروهي.

وشملت طلبات المدرب نونو سانتو مدافعا ومهاجما بديلا للنجم المغربي حمدالله الموقوف 4 أشهر بقرار من لجنة الاحتراف مما يغيبه عن مباريات الاتحاد لأكثر من 10 جولات.

وقدم نونو سانتو قائمة باللاعبين المحليين الذين لا يرغب في استمرارهم، حيث ضمت أسماء الحارس الشاب محمد أبوعصيدة، والمدافع زياد الصحفي الذي جدد عقده أخيرا لمدة ثلاث سنوات، ولاعب خط الوسط أحمد باحسين، والشابين عمر الجدعاني ومحمد العوفي.

من جهة ثانية تكثف الإدارة الاتحادية حاليا جهودها للتعاقد مع مهاجم فريق نادي الفيصلي محمد الصيعري، حيث لم تتوصل إدارتا الناديين لاتفاق خاصة وأن الخلاف يدور حول القيمة المالية، ومن المتوقع أن تحسم المفاوضات خلال اليومين المقبلين.

وكانت تحضيرات العميد، انطلقت مساء الثلاثاء، على ملعبه بعد نهاية معسكره الخارجي في النمسا، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وقام المدرب سانتو بتوزيع اللاعبين إلى مجموعات أثناء المران، الذي اشتمل على جوانب لياقية وفنية.

وواصل عبدالعزيز البيشي برنامجه التأهيلي وفقا للخطة العلاجية الموضوعة له.

وينتظر أن يخوض الاتحاد رابع مواجهاته الودية أمام فريق أبها الجمعة المقبل بملعب النادي، قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيواجه العدالة في الجولة الأولى للدوري على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.