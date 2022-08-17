على خطى الزياني والخراشي والجوهر.. ألقاب قارية وعربية ترفع أسهم الشهري والمحمدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 2008 بدأ التدريب مع فريق القادسية لدرجة الشباب

2017 درب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم

2018 عين مدربا للمنتخب السعودي الأولمبي

وصل بالأخضر الشاب إلى دور الـ16 في كأس العالم 2017 بكوريا الجنوبية

قاد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان بعد غياب دام 24 عاما

حصل المنتخب الأولمبي على كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما

فضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي

في ظل الثقة الممنوحة بكل الصلاحيات للمدربين الوطنيين من قبل الاتحاد السعودي، والدعم لمسيرتهم التدريبية من خلال تسليمهم مهام المنتخبات السنية، حقق الثنائي سعد الشهري وصالح المحمدي نجاحات كبيرة في السنتين الأخيرتين، حيث حقق الشهري لقبا قاريا مع المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة بأرقام قياسية، إضافة إلى وصوله إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، مواصلا نجاحاته الكبيرة والتي استهلها مع نادي القادسية في درجة الناشئين بعد أن صعد به للممتاز وحقق معه في أول موسم لقب الدوري ليكرر الإنجاز مع النصر بعد أن فاز بلقب دوري الشباب ليؤكد نجاحه وأحقيته بقيادة الفئات السنية للأخضر، حيث نجح في تأهل أخضر الشباب إلى كأس العالم والوصول للدور الثاني في 2017 م في كوريا الجنوبية وقبل ذلك وصل للمباراة النهائية في كأس آسيا للشباب وخسر من اليابان بصعوبة بهدف وحيد، كما نجح الشهري في مشاركة الأخضر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب امتد لـ23 سنة.

نتائج مميزة

الوجه الآخر المشرق في سماء التدريب بكرة القدم السعودية هو صالح المحمدي الذي بدأ مسيرته التدريبية قبل 13عاما وتحديدا عام 2009م، حيث بدأ مدربا للأهلي في الفئات السنية وحقق معه لقب دوري الناشئين عام 2018م، واستعان به الفريق الأول وحقق نتائج جيدة. وعلى مستوى الفئات السنية للمنتخبات تأهل الأخضر تحت 20 سنة إلى نهائيات كأس آسيا 2018 م في الصين ووصل مع الأخضر الشاب تحت 20 سنة للنهائي كمساعد مدرب قبل أن يتوج عمله بلقبين عربيين مع منتخب الشباب تحت 20 سنة، ففي عام 2021م حقق بطولة كأس العرب على حساب الجزائر منهيا غيابا دام 36 عاما، وكرر في أبها الإنجاز نفسه أخيرا بعد الفوز على المنتخب المصري بركلات الترجيح وسط مستويات ونتائج مميزة بمشوار البطولة.

أمل الشارع الرياضي

ويعتبر هذا الثنائي أمل الشارع الرياضي في استعادة أمجاد المدربين الوطنيين التي استهلها عميد المدربين خليل الزياني بتحقيق أول لقب قاري عام 1984م، وحقق مع الاتفاق عددا من البطولات الخارجية على مستوى الخليج والعرب، إضافة إلى المدرب محمد الخراشي الذي حقق العديد من الألقاب لمنتخب الناشئين والمنتخب الأول، وثالث المدربين ناصر الجوهر الذي صعد بالأخضر للمونديال العالمي وحقق اللقب الخليجي ووصيف كأس آسيا.

ولعل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشهري والمحمدي والعمل الجاد يستحق من المسؤولين في اتحاد كرة القدم منحهما المزيد من الفرص لنشاهد النجاحات المتتالية لرياضتنا السعودية.

حقق وصافة أمم آسيا 2000

التأهل لكأس العالم 2002

بطولة كأس الخليج 2002

ذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2005

بطولة كأس الخليج الأولمبية 2008

وصافة كأس الخليج 2009

مسيرة سعد الشهري التدريبية:

مع القادسية:

كأس ولي العهد 1992.

بطولات وإنجازات محمد الخراشي:

الفوز بكأس آسيا للناشئين 85م في قطر

الفوز بكأس آسيا للناشئين 86 في قطر

الفوز بكأس آسيا للناشئين 88 في تايلاند

قيادة منتخب الناشئين في كأس العالم 85 في الصين

قيادة منتخب الناشئين في كأس العالم 87 في كندا

الفوز كمساعد مدرب بكأس العالم للناشئين عام 89 في أستكلندا

التأهل مع المنتخب الأولمبي لأولمبياد أتلانتا 96

الفوز بكأس الخليج 12 بالإمارات

التأهل مع المنتخب الأول لكأس العالم 94 بأمريكا

قيادة المنتخب الأول في كأس العالم 98م

صالح المحمدي:

ناصر الجوهر مع المنتخب السعودي:

خليل الزياني:

مع المنتخب السعودي:

تحقيق كأس آسيا 1984 في سنغافورة.

التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 1984.