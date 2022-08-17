المــلاكمان أوسيك وجوشوا يدشنان تدريباتهما

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وشمل التدريب وجود عدد من الملاكمين المشاركين في النزالات الثـانوية، حيث انطلقت بتدريب حي للملاكم الإماراتي راشد بالحصا، تبعه الملاكم الأردني بدر السمرين، ومن ثم الملاكم الأميركي أندرو تابيتي، بينما قدم الملاكم السعودي زياد المعيوف عرضا شيقا، نال إعجاب الجماهير، تبعه تدريب الملاكم السويدي بادو جاك، والملاكم الفرنسي ماثيو بودرليك، ومن ثم الملاكم البريطاني كالوم سميث، والملاكم الصيني زيلي تشانغ، وأخيرا الملاكم الكرواتي فيليب هرجوفيتش، قبل أن يرتفع الحماس عند دخول البريطاني أنتوني جوشوا، ليختتم اليوم بتدريب بطل العالم الحالي الأوكراني أولكسندر أوسيك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل يومين من موعد المواجهة المرتقبـة في جدة على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل «نزال البحـر الأحمـر»، بين الأوكراني «أولكسندر أوسيك» ومنافسه البريطاني «أنتوني جوشوا»، أجرى الملاكمان تدريبا مفتوحا أمام الجماهير وممثلي وسائل الإعلام، في الصالة الرياضية التابعة لنادي الخطوط السعودية في جدة.وشمل التدريب وجود عدد من الملاكمين المشاركين في النزالات الثـانوية، حيث انطلقت بتدريب حي للملاكم الإماراتي راشد بالحصا، تبعه الملاكم الأردني بدر السمرين، ومن ثم الملاكم الأميركي أندرو تابيتي، بينما قدم الملاكم السعودي زياد المعيوف عرضا شيقا، نال إعجاب الجماهير، تبعه تدريب الملاكم السويدي بادو جاك، والملاكم الفرنسي ماثيو بودرليك، ومن ثم الملاكم البريطاني كالوم سميث، والملاكم الصيني زيلي تشانغ، وأخيرا الملاكم الكرواتي فيليب هرجوفيتش، قبل أن يرتفع الحماس عند دخول البريطاني أنتوني جوشوا، ليختتم اليوم بتدريب بطل العالم الحالي الأوكراني أولكسندر أوسيك.

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