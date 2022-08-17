الأهلي يتعادل سلبيا مع إيسترن كومباني

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل فريق الأهلي مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 62 في المركز الثالث بجدول الدوري، فيما ارتفع رصيد ايسترن كومباني إلى النقطة 29 نقطة في المركز السادس عشر.

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏علي لطفي في حراسة المرمى ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في الدفاع، وكريم فؤاد ومحمد فخري ومحمد أشرف وميدو نبيل في الوسط، ومحمد محمود وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وصلاح محسن ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر وأحمد سيد عبد النبي ومحمد نصير.

تشكيل ايسترن كومباني

فيم جاء تشكيل ايسترن كومباني كالتالي: عمرو حسام في حراسة المرمى، ومحمد صالح، أحمد عبد الموجود "جودة"، صابر الشيمى، كمال عبد الواحد في الدفاع، ومحمد ناصر مودى، أحمد السيد متعب، أحمد حمزاوى في الوسط ، وفراس بن عيفية، محمد الطرابلسى، عماد ميهوب في الهجوم.