رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولتين 32 و33 من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن مباريات الجولة 32 و33 من دوري WE المصري.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في الجولة 32 من الدوري، على ملعب استاد القاهرة في 23 أغسطس الجاري الساعة 8 مساءً، على أن يواجه الأهلي نظيره إنبي، في 24 أغسطس في الساعة 8 مساءً على استاد الأهلي WE السلام.

ويخوض الزمالك مواجهة المصري في الجولة 33 من الدوري، في 26 أغسطس الجاري في الساعة 9 مساءً على استاد برج العرب، على أن يلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش، في 27 أغسطس في الساعة 8 مساءً على ملعب الكلية الحربية.

وأشار بيان رابطة الأندية، إلى أنه سيتم الإعلان عن مباريات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري عقب انتهاء الجولة ٣٢، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 32 و33 من الدوري كالتالي: