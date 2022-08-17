مران الزمالك.. مشاركة فتوح ونيمار.. تدريبات خاصة للحراس.. وجلسة فيريرا والونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مطولة مع معاونية أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، في حضور المترجم حسني خطاب، وذلك خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.

وتناولت الجلسة الحديث حول الاستعدادات الخاصة بمباراة فاركو المقبلة في بطولة الدوري الممتاز، بجانب التشاور في بعض الأمور الخططية الخاصة التي سيتم العمل عليها خلال التدريبات مع اللاعبين.

ورفع الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المعدل البدني للاعبين بشكل تدريجي على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الحصة التأهيلية إلى فقرتين لمدة تقترب من 25 دقيقة، حيث جاءت الفقرة الأولى عباراة عن إطالات وقفز حواجز، أما الثانية كانت تدريبات تأهيل بالكرة.

وركز الجهاز الفني خلال الحصة التأهيلية على علاج الإرهاق بجانب مرونة الجسم وتهيئته بالشكل المطلوب استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص فيريرا، على عقد جلسة مع محمود حمدي "الونش" على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري.

ومنح المدرب البرتغالي، اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركزة، كذلك شرح له بعض الأمور الخططية المطلوبه ليقوم بتنفيذها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وفي نهاية الجلسة اطمأن المدير الفني من اللاعب على جاهزيته الكاملة، خاصة بعد التعافي من الإجهاد الذي كان يعاني منه خلال الوقت السابق.

وأدى كل من حازم إمام وإمام عاشور وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني وأحمد سيد "زيزو" وحسام عبد المجيد ومحمد أشرف "روقا" وسيف الدين الجزيري لاعبو الفريق، تدريبات تأهيلية إضافية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اكتفاء هؤلاء اللاعبين بأداء الحصة التأهيلية بجانب خوض تدريبات فنية خفيفة، وعدم المشاركة في التقسيمة الخططية، وذلك وفقا للبرنامج التدريبي المخصص لهم.

كما أدت هذه المجموعة بعض التدريبات الاستشفائية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف أعضاء الجهاز الطبي، وذلك ضمن البرنامج المخصص لهم لعلاج الإرهاق.

وشارك الثنائي أحمد فتوح وسيد عبد الله "نيمار" لاعبا الفريق، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتواجد الثنائي في التدريبات التأهيلية والخططية والتقسيمة الفنية بشكل طيبعي، ويأتي ذلك عقب اكتفاء الثنائي بأداء التدريبات التأهيلية في مران أمس الثلاثاء بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وخاض لاعبو الفريق، تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز.

وشهدت التقسيمة تطبيق كافة الأمور الفنية والخططية التي تم التدريب عليها، وذلك تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وشارك الثلاثي أحمد فتوح وسيد عبدالله "نيمار" ومحمود حمدي "الونش" في التقسيمة، وظهروا بصورة جيدة.

وحرص جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام على توجية اللاعبين بشكل مستمر ونقل التعليمات الفنية لهم خلال التقسيمة الفنية.

وخصص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق، فقرة تدريبات خاصة بالكرة لرباعي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية ومحمود الشناوي، وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري.

وركز أيمن طاهر خلال الوحدة التدريبية على كيفية التمرير ونقل الكرة بالقدم بشكل سريع للأمام دون حدوث أخطاء.

كما خاض الرباعي تدريبات فنية خاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع التسديد من مسافات قصيرة وطويلة بجانب العرضيات.