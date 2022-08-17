الشرطة توجه تحذيرًا لـ كريستيانو رونالدو.. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت شرطة ميرسيسايد عن نتائج التحقيق في واقعة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما حطم هاتفًا من يد أحد مشجعي إيفرتون.

وتعود الواقعة إلى يوم 9 أبريل الماضي عندما ظهر رونالدو في مقطع فيديو وهو يحطم هاتفًا من يد أحد مشجعي إيفرتون بعد مباراة في ملعب "جوديسون بارك" بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن الشرطة حذرت كريستيانو رونالدو بعد واقعة تحطيم هاتفًا لأحد مشجعي إيفرتون البالغ من العمر 14 عاما.

وقالت شرطة ميرسيسايد في بيان لها أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما حضر طواعيةً وتم استجوابه بعد أن قام برمي هاتف أحد الأطفال على الأرض.

وأضافت: "انتهى الأمر الآن وتم توجيه تحذير رسمي للاعب والذي وافق على دفع تعويض للطفل".

ويعد التحذير ليس إدانة جنائية، بل هو بمثابة تحذير رسمي يمكن استخدامه كدليل على سوء الشخصية إذا ذهب الشخص إلى المحكمة لارتكاب جريمة أخرى في المستقبل.