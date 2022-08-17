تقارير: مانشستر يونايتد يستهدف كاسيميرو مقابل 80 مليون يورو.. وهذا موقف اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع نجم وسط ريال مدريد كاسيميرو قبل غلق باب التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولايزال يسعى إريك تين هاج المدير الفني ليونايتد لتدعيم صفوف الفريق بلاعب خط وسط هذا الصيف بعد الفشل في ضم فرينكي دي يونج من برشلونة.

ونقلًا عن سيرجيو سانتوس الصحفي بمنصة "ريليفو" الرياضية الإسبانية فإن مانشستر يونايتد مصمم على ضم كاسيميرو ومستعد لدفع حوالي 80 مليون يورو للحصول على اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.

وأشار إلى أن يونايتد عرض على كاسيميرو الحصول على ضعف راتبه في ريال مدريد، ويدرس اللاعب البرازيلي الآن عرض أولد ترافورد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن كاسيميرو تلقى مكالمات من العديد من الفرق في الأشهر الأخيرة، ولكن جميعها من وجهات أقل إثارة للاهتمام من مانشستر يونايتد.

وذكرت أيضا شبكة "ESPN" أنه على الرغم من أن كاسيميرو يفضل البقاء في ريال مدريد هذا الصيف، ولكن اللاعب لا يستبعد الانتقال إلى أولد ترافورد.

جدير بالذكر أن كاسيميرو يمتلك عقدًا مع ريال مدريد حتى عام 2025.