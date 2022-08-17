الامارات | الجواد "بعيد" يضيف نجمته العاشرة ويتوج بطلاً في "جودمونت إنترناشونال"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج اليوم الجواد غير المهزوم "بعيد" بشعار "شادويل"، وإشراف المدرب وليام هاغاس، بطلاً في سباق "جودمونت إنترناشونال ستيكس"، لخيول الفئة الأولى "جروب1"، والذي امتد على مسافة 2063 متر عشبي، وجرى على مضمار "يورك" في افتتاح مهرجان "إيبور" العريق، الممتد حتى السبت المقبل.

وأضاف "بعيد" البالغ من العمر أربع سنوات، انتصاره السادس على التوالي في سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، والعاشر في مسيرته بعالم السباقات.

وتفوق "بعيد" بقيادة الفارس جيم كراولي على حامل لقب نسخة العام الماضي الجواد السعودي "مشرف" لمالكه الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل.

ونجح كراولي في قيادة "بعيد" لاجتياز خط النهاية بزمن دقيقتين وتسع ثواني و30 جزء من الثانية، بفارق كبير بلغ ستة أطوال ونصف الطول عن حامل لقب نسخة العام الماضي الجواد السعودي "مشرف" لمالكه الأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، الذي قاده الفارس جيمس دويل للمركز الثاني، وذهب المركز الثالث للجواد "سير بوسكير" بإشراف المدرب وليام نايت وقيادة الفارس بين كورتيز.