شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وإيسترن كومبانى فى الدوري قبل صدام الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره إيسترن كومبانى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الحادية و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة وكذلك التأهل لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد ، في المقابل تعادل إيسترن كومبانى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للدوري.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 62 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الاسماعيلى ، فيما يحتل إيسترن كومبانى المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 51 هدف.