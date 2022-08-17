شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولات الأخيرة للدورى خلال الساعات القليلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على أعلان مواعيد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الساعات القليلة القادمة ، حيث ستراعى العدالة بين جميع الأندية المنافسة على حصد اللقب و أيضا المنافسة على الهبوط .

ومن المقرر أن ترسل رابطة الأندية المواعيد النهائية لمباريات الجولات الأخيرة الى الأندية قبل أنطلاق مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن جانب أخر وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة سيناريوهين لشكل مسابقة الدوري العام الجديد، على أن يتم التشاور مع الأندية بشأنهما لاتخاذ القرار المناسب

ويرغب مسئولو رابطة الأندية المحترفة فى الخروج من دوامة تلاحم المواسم وضغط المباريات، خاصة أن ذلك تسبب فى إصابات عديدة للاعبين بجانب تأثير ذلك على مستوى لاعبى منتخب مصر

كما حددت رابطة الأندية منتصف شهر أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق الدوري الجديد، على أن ينتهي فى يونيو 2023.